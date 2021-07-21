  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkentte kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 7 yaralı
Bayram nedeniyle Afganistan’da durma noktasına geldi
İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Güneysu'da
Düzce'de şiddetli sağanak! Su baskınları yaşandı
Spor PSV oyuncuları! PSV kadrosu
Spor

PSV oyuncuları! PSV kadrosu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'e ile karşı karşıya geliyor. Hollanda takımları arasında yer alan PSV, Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımları arasında gösterilmekte. PSV Kulüp başkanı Peter Swinkels, PSV Teknik direktörü Roger Schmidt’tir. Peki PSV oyuncuları kimler? PSV kadrosu kimler var?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 22:06:00 - 2021-07-21 22:21:36
PSV oyuncuları! PSV kadrosu

PSV ne zaman kuruldu? PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Peki PSV oyuncuları kimler? 

PSV oyuncuları

Jeroen Zoet, Toni Lato, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Daniel Schwaab, Bruma, Jorrit Hendrix, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Kostas Mitroglou, Lars Unnerstall, Sam Lammers, Érick Gutiérrez, Ibrahim Afellay (kaptan), Pablo Rosario (2. Kaptan), Cody Gakpo, Robbin Ruiter, Denzel Dumfries, Mohammed Ihattaren, Ritsu Doan, Gastón Pereiro, Olivier Boscagli, Ryan Thomas, Yanick van Osch, Michal Sadílek, Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay