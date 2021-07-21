PSV oyuncuları! PSV kadrosu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'e ile karşı karşıya geliyor. Hollanda takımları arasında yer alan PSV, Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımları arasında gösterilmekte. PSV Kulüp başkanı Peter Swinkels, PSV Teknik direktörü Roger Schmidt’tir. Peki PSV oyuncuları kimler? PSV kadrosu kimler var?
PSV ne zaman kuruldu? PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Peki PSV oyuncuları kimler?
PSV oyuncuları
Jeroen Zoet, Toni Lato, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Daniel Schwaab, Bruma, Jorrit Hendrix, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Kostas Mitroglou, Lars Unnerstall, Sam Lammers, Érick Gutiérrez, Ibrahim Afellay (kaptan), Pablo Rosario (2. Kaptan), Cody Gakpo, Robbin Ruiter, Denzel Dumfries, Mohammed Ihattaren, Ritsu Doan, Gastón Pereiro, Olivier Boscagli, Ryan Thomas, Yanick van Osch, Michal Sadílek, Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.