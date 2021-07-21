PSV maçı Galatasaray kadrosu son dakika: Galatasaray’da kimler oynuyor? PSV Galatasaray maçı 11'leri
Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Galatasaray maçı skoru canlı takip edilirken, PSV karşısında mücadele edecek olan Galatasaray’da kadrosu da merak ediliyordu. Fatih Terim, PSV maçında oynayacak oyuncu kadrosunu açıkladı. Peki Galatasaray’da kimler oynuyor?
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8'den yayınlanacak.
Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve Kovid-19 testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.
Yedekler: Berk, Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan, Atalay, Ozornwafor, Barış, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli.
Galatasaray'ın PSV'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.