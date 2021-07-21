PSV hangi ülkenin takımı? PSV hangi takım? PSV kuruluşu
PSV hangi ülke takımı? Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV ile karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı heyecanı yaşandı. Galatasaray yeni sezonu PSV ile açtı. Peki PSV hangi ülkenin takımı? PSV hangi takım? PSV kuruluşu ne zaman?
PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.
PSV oyuncuları
Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi