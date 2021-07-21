Galatasaray bu sezonki ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım deplasmanda PSV ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Galatasaray maçı saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya gelecek. Maç, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. PSV-Galatasaray maçı TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Turun ikinci maçı 28 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00'de İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, PSV engelini aşarsa Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

PSV ile 7. mücadele

Galatasaray ile PSV, bugün Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.