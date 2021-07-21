  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'da vaka sayıları korkutmaya başladı
Ölüm haberiyle yıkılan Alişan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu
Akaryakıtta devlete maliyet 18 milyarı buldu
Spor PSV Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?
Spor

PSV Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

PSV Galatasaray maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 13:25:00 -
PSV Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

Galatasaray bu sezonki ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım deplasmanda PSV ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Galatasaray maçı saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya gelecek. Maç, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. PSV-Galatasaray maçı TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Turun ikinci maçı 28 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00'de İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, PSV engelini aşarsa Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

PSV ile 7. mücadele

Galatasaray ile PSV, bugün Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Giannis Antetokounmpo kimdir hayatı
Giannis Antetokounmpo kimdir hayatı

Spor

Giannis Antetokounmpo kimdir hayatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay