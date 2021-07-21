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Spor PSV - Galatasaray maçı kaç kaç? PSV - Galatasaray maç skoru
Spor

PSV - Galatasaray maçı kaç kaç? PSV - Galatasaray maç skoru

PSV GS maç sonucu... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Lig PSV - Galatasaray maçı skoru canlı olarak takip ediliyor. PSV - Galatasaray maçı kaç kaç? PSV - Galatasaray maç sonucu ne? İşte PSV-Galatasaray - CANLI SKOR

Yeniakit Publisher
2021-07-21 22:16:00 - 2021-07-21 23:17:32
PSV - Galatasaray maçı kaç kaç? PSV - Galatasaray maç skoru

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşıyor. GS yeni sezondaki ilk karşılaşması olması bakımından yeni sezon için bir öy yoklama niteliği de taşıyor.PSV GS maçı Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanıyor, karşılaşma  TSİ 22.00'da başladı.  Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray MAÇI canlı yayın ve şifresiz izlenebiliyor.

 psv gs maçı

PSV 3-1 Galatasaray - CANLI SKOR

3' Sol kanatta yerden yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Vertessen'in sert şutu yandan auta gitti.

PSV - Galatasaray 11’leri

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Sekidika, Arda, Emre Kılınç, Kerem, Babel

PSV oyuncuları! PSV kadrosu
PSV oyuncuları! PSV kadrosu

Spor

PSV oyuncuları! PSV kadrosu

PSV hangi ülkenin takımı? PSV hangi takım? PSV kuruluşu
PSV hangi ülkenin takımı? PSV hangi takım? PSV kuruluşu

Spor

PSV hangi ülkenin takımı? PSV hangi takım? PSV kuruluşu

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