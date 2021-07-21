PSV - Galatasaray maçı kaç kaç? PSV - Galatasaray maç skoru
PSV GS maç sonucu... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Lig PSV - Galatasaray maçı skoru canlı olarak takip ediliyor. PSV - Galatasaray maçı kaç kaç? PSV - Galatasaray maç sonucu ne? İşte PSV-Galatasaray - CANLI SKOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşıyor. GS yeni sezondaki ilk karşılaşması olması bakımından yeni sezon için bir öy yoklama niteliği de taşıyor.PSV GS maçı Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanıyor, karşılaşma TSİ 22.00'da başladı. Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray MAÇI canlı yayın ve şifresiz izlenebiliyor.
PSV 3-1 Galatasaray - CANLI SKOR
3' Sol kanatta yerden yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Vertessen'in sert şutu yandan auta gitti.
PSV - Galatasaray 11’leri
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Sekidika, Arda, Emre Kılınç, Kerem, Babel