PSV Eindhoven - Galatasaray maçı izle! PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?

PSV Galatasaray maçı son dakika haberleri: PSV - Galatasaray maçı Eindhoven kentindeki Philips Stadı’nda 21 Temmuz Çarşamba saat 22.00’de başlayacak. TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları haberimizde olacak.

PSV Galatasaray maçı hakemi kim?

PSV Galatasaray maçı hakemi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez. Hernandez'in yardımcılıklarının Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

PSV - Galatasaray muhtemel 11'ler:

PSV: Mvogo, Teze, Boscagli, Ramalho, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Gakpo, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Sekidika, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Mohamed

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları

Galatasaray'ın bu süreçte, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyeti bulunuyor. 110 kez fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 119 gol gördü. Toplamda ise Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkıyor. Aslan'ın 288 maçta 101 galibiyet, 75 beraberlik ve 112 yenilgisi var. Rakiplerine 383 gol atan Cim Bom, 431 gole engel olamadı.