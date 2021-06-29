Psikoteknik belgesi ne zamana kadar alınacak? Psikoteknik belgesi cezası ne kadar?

SRC ve psikoteknik belgeleri nasıl alınır? Psiko teknik (Psikoteknik, psiko-teknik) belgesi neden alınmalıdır? Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi kaç yıl geçerli? Psikoteknik (Psiko-Teknik) Belgesi her ticari araç kullanan; genç, yaşlı, orta yaşlı şoförün alması gereken, 5 yılda bir de yeniden alınması gereken bir test raporudur. Peki psikoteknik belgeleri ne zamana kadar alınacak? Psikoteknik belgesi cezası ne kadar?

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu", toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler için artık bir zorunluluk. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, psikoteknik raporu bulunmayan sürücüler 1 Ocak'tan itibaren araç kullanamayacak.

Psikoteknik belgesi ne zamana kadar alınacak?

Salgın düzenlemeleri kapsamında, psikoteknik belgesi alma zorunluluğu 26 Haziran 2020'den, 1 Ocak 2021'e ertelenmişti. Yayınlanan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülereişlem uygulanacak.

Psikoteknik değerlendirme raporu kaç yıl geçerli?

Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır hayatta olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere bin 181 lira ceza kesecek" diye konuştu.

3 Eylül 2021 tarihinde tüm servis şoförleri meslekî yeterlilik belgesi almaları da zorunlu hâle geldiğini belirten Kutlu, "Bu raporu almadan önce ise psikoteknik raporu alma mecburiyeti var. Ticari araç kullanıcılarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar psikoteknik raporu almalarını istiyoruz. Sürücülerin, psikoteknik merkezlerimize dinlenmiş olarak gelmelerini istiyoruz. Gelmeden önce mutlaka randevu almaları gerekiyor. 200 liraya 5 yıllık psikoteknik değerlendirme raporu alınabiliyor" dedi.

Ticari araç psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar.