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Spor PSG'ye ezip geçti
Spor

PSG'ye ezip geçti

Paris Saint-Germain, Ligue 1'deki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. PSG, Lille'i deplasmanda 7-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 01:05:00 -
PSG'ye ezip geçti

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Christophe Galtier'in ekibi rakibini 7-1'lik skorla devirdi ve 3'te 3 yaptı.

PSG gol yağmuru henüz 8. saniyede Kylian Mbappe ile başladı. 27' Lionel Messi, 39' Achraf Hakimi, 43', 52' Neymar'ın golleriyle fark ulaşan başkent ekibinde noktayı yine 66', 87' Mbappe koydu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, 3 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaştı.

PSG sezon açılışında Clermont'u 5-0, ikinci hafta mücadelesinde ise Montpellier'i 5-2'lik skorla geçmişti.

Sezonun ilk mağlubiyetini alan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 58 dakika sahada kaldı.

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