PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Psg'nin genç yıldızı için masaya oturdu. Cher Ndour'u isteyen siyah-beyazlılar, Fransız devine genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptı.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Cher Ndour'u 1 yıl kiralamak için PSG ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ve transferin birkaç gün içinde resmileşmesi beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

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Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki genç yıldız, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. 1.90'lık İtalyan futbolcu, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.