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Spor PSG’den Ramos’a dudak uçuklatan rakam
Spor

PSG’den Ramos’a dudak uçuklatan rakam

Fransız devi PSG, Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'a senelik 20 milyon Euro net ücret içeren 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:39:00 -
PSG’den Ramos’a dudak uçuklatan rakam

Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan kaptan Sergio Ramos, takımdan ayrılabilir. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'a Madrid ekibinin sadece 1 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu ve tecrübeli oyuncunun ise en az 2 yıllık bir sözleşme talebi olduğu belirtiliyor.

AS'a göre genç oyunculara yönelen Real Madrid, Sergio Ramos'a 1 yıl garanti ve 1 yıl opsiyon içeren bir sözleşme sunarken Fransız ekibi PSG, 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Üstelik Ramos, Real Madrid'den yıllık net 12 milyon Euro kazanırken PSG'nin önerisi ise yıllık 20 milyon Euro!

PSG, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle oyuncuya resmen teklifini iletecek ki o tarihten itibaren başka takımlarla görüşme hakkı elde edecek Sergio Ramos için Real Madrid'in çalışmaları da sürmekte. Sergio Ramos, şu an aldığı 12 milyon Euro'luk ücretten 2 yıllık bir sözleşme teklifi gelmesi durumunda İspanyol devinde kalacağını belirtmekte.

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