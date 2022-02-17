PSG'den Mbappe'ye servet gibi teklif

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, tarihin en çok kazanan futbolcusu olmanın eşiğinde. Fransız yıldızı sezon sonunda Real Madrid'e kaptırmak istemeyen Paris Saint-Germain, Mbappe'ye tarihi bir tekli sunmaya hazırlanıyor.

60 milyon euroyu cebine koyacak

Kylian Mbappe'yi kaybetmek istemeyen Paris Saint-Germain, Fransız yıldıza haftalık 1.2 milyon euro teklif edecek. Bu teklifi kabul etmesi halinde yılda yaklaşık 60 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olarak tarihe geçecek.