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Spor PSG'den Mbappe'ye servet gibi teklif
Spor

PSG'den Mbappe'ye servet gibi teklif

Adı Real Madrid ile adı anılan Paris Saint-Germain yıldızı Kylian Mbappe'ye takımı PSG haftalık 1.2 milyon euroluk tarihi bir teklif yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 21:24:00 -
PSG'den Mbappe'ye servet gibi teklif

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, tarihin en çok kazanan futbolcusu olmanın eşiğinde. Fransız yıldızı sezon sonunda Real Madrid'e kaptırmak istemeyen Paris Saint-Germain, Mbappe'ye tarihi bir tekli sunmaya hazırlanıyor.

60 milyon euroyu cebine koyacak

Kylian Mbappe'yi kaybetmek istemeyen Paris Saint-Germain, Fransız yıldıza haftalık 1.2 milyon euro teklif edecek. Bu teklifi kabul etmesi halinde yılda yaklaşık 60 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olarak tarihe geçecek.

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