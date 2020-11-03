  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'de Mbappe sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında yer alamayacak
Spor

PSG'de Mbappe sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında yer alamayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:40:27 -
PSG'de Mbappe sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında yer alamayacak

İSTANBUL (AA) - Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, Fransız futbolcu Mbappe'nin uyluk adalesindeki sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Leipzig ile deplasmanda yapılacak maçın kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Mbappe'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili durumun daha sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Mbappe, Fransa liginde oynanan Nantes karşılaşmasında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda mücadele eden PSG'de Mbappe'nin yanı sıra Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti ve Julian Draxler'in de sakatlıkları bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...
Gündem

Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içere..
Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...
Dünya

Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...

Yazar Cumali Dalkılıç, İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!
Siyaset

Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, depremle ilgili ihmalkarlığını kendi açığa çıkardı. 6.6'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay