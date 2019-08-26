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PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

- PSG'de sakatlıkları nedeniyle Mbappe 4, Cavani 3 hafta forma giyemeyecek

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.

PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
  1. Edinson Cavani
  2. Futbol
  3. Kylian Mbappe
  4. PSG

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