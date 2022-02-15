PSG-Real Madrid maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan 15 Şubat Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler PSG ile Real Madrid arasında oynanacak maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. PSG-Real Madrid maçı canlı izle
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise PSG-Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, PSG-Real Madrid maçı şifreli kanalda mı?
PSG-Real Madrid maçı hangi kanalda?
Son 16 turunda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
PSG-Real Madrid maçı TSİ 23.00'te Exxen'den yayımlanacak. Exxen'den maç izlemek isteyenlerin platforma üye olması gerekiyor. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalı maçı şifresiz olarak yayımlayacak.
Muhtemel 11'ler:
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos,Kimpembe, Bernat; Paredes/ Danilo, Gueye, Verratti; Di María, Messi, Mbappé
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema