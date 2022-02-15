Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise PSG-Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, PSG-Real Madrid maçı şifreli kanalda mı?

PSG-Real Madrid maçı hangi kanalda?

Son 16 turunda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

PSG-Real Madrid maçı TSİ 23.00'te Exxen'den yayımlanacak. Exxen'den maç izlemek isteyenlerin platforma üye olması gerekiyor. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalı maçı şifresiz olarak yayımlayacak.

Muhtemel 11'ler:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos,Kimpembe, Bernat; Paredes/ Danilo, Gueye, Verratti; Di María, Messi, Mbappé

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema