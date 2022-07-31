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Spor PSG-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? PSG Nantes CANLI İZLE
Spor

PSG-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? PSG Nantes CANLI İZLE

Fransa Süper Kupa finalinde PSG ile Nantes karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Fransa Kupası maçı hangi kanalda? PSG-Nantes maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 11:32:00 -
PSG-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? PSG Nantes CANLI İZLE

Fransa’da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler PSG-Nantes maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, PGS Nantes maçı hangi kanalda?

PSG-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? PSG Nantes CANLI İZLE

PSG ile Nantes bu akşam TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

PSG-Nantes muhtemel 11’ler:

PSG: Donnarumma, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes, Messi, Icardi, Neymar

Nantes: Lafont, Castelletto, Pallois, Girotto; Corchia, Sissoko, Moutousammy, Merlin, Blas, Simon, Muhammed

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