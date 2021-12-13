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Spor PSG, Monaco'yu yendi
Spor

PSG, Monaco'yu yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, sahasında Monaco'yu 2-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 00:57:00 -
PSG, Monaco'yu yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 2-0 yendi.

Ligue 1'in 18. haftasının son karşılaşmasında lider PSG, Monaco'yu ağırladı.

Karşılaşmanın golleri 12. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Mbappe, PSG formasıyla Ligue 1'de 100. golünü kaydetmiş oldu.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Monaco ise 26 puanla 8. sıraya geriledi.

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