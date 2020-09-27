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Spor PSG, Mauro Icardi ile kazandı
Spor

PSG, Mauro Icardi ile kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 23:55:18 -
PSG, Mauro Icardi ile kazandı

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) beşinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Reims'i 2-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 9. dakikada Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan PSG'de 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Icardi, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 3 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Reims ise 1 puanda kaldı.

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