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Spor PSG-Benfica maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

PSG-Benfica maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında PSG ile Benfica karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Peki, PSG-Benfica maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 09:31:00 -
PSG-Benfica maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta maçları 11 Ekim Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise PSG-Benfica maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

PSG-Benfica maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

PSG ile Benfica bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak maç Exxen ve Tv 8,5'tan naklen yayımlanacak.

PSG-Benfica muhtemel 11’ler:

PSG: Donnarumma - Pereira, Marquinhos, Ramos - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Sarabia, Mbappe, Neymar

Benfica: Vlachodimos - Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Fernandez - Neres, R. Silva, Mario - Ramos

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