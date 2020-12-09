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Spor PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu
Spor

PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 07:10:00 -
PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması, Rumen 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından ertelendi. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe maçı 3 hakemle yönetti. Başakşehir'in talebi ile mücadelenin hakemleri değişti.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kaldığı yerden devam edecek olan yarışmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı açıklandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapacak.

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