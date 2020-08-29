İnternet kullanıcıları teknolojiyi yakından takip edenler zararlı içeriklerden korunmak, erişim hızını arttırmak için sık sık “Proxy” kelimesini internette araştırıyor. Vekil sunucu olarak Türkçeye çevrilen Proxy’yi ücretsiz olarak indirmek isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, ücretsiz Proxy nasıl nereden yüklenir?

Proxy nedir?

Vekil sunucu ya da yetkilisunucu olarak ifade edilen Proxy, intenete girişte kullanılar bir ara sunucudur. Proxy dana önceden girilen bir siteyi önbelleğe alır ve daha sonra bu siteye tekrar girildiğinde yükleme hızı artmış olur. Çok sık girilen yoğun internet siteleri için bu sistem çok önemlidir. Proxy aynı zamanda kötü amaçlı yazılımlara karşı da koruyucudur.

Ücretsiz Proxy | Free Proxy

Proxy'yi ücretsiz olarak indirmek isteyenler bunun mümkün olup olmadığını araştırıyor. Proxy'yi farklı sitelerden ücretsiz indirmeniz mümkün. İnternette pek çok site Proxy'yi ücretsiz indirmenize olanak sağlıyor.

Proxy ayarları nasıl yapılır?

Proxy bilgisayarınızdaki IP adresinden çıkış yapar ve siz bir siteye vekil sunucu ile bağlanırsınız.

Google Chorme'da Proxy ayarlarını yapabilmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle taracıyıcınızın sağ üst kısmında yer alan üç noktaya tıklayıp ayarlara gitmeniz gerekiyor.

Ayarlardan sonra "sistem" e tıklayınız.

Açılan sayfada "Bilgisayarınız Proxy ayarlarını seçin" butonuna tıklayın.

Ardından internet özellikleri uygulamasında bulunan yerel ağ ayarlarına tıklayın.

Ara sunucu kısmında yer alan "Yerel ağınız için bir Proxy sunucusu kullanın" seçeneğini işaretleyin.

Son olarak adres kısmına Proxy adresinizi yazın ve tamam seçeneğine tıklayın.

Proxy yasal mı?

Proxy'yi internet hızını artırmak ve gizliliğinizi sağlamak için kullanmanızda yasal bir suç yok. Ancak Proxy'yi ülkemizdeki erişimi yasaklanmış sitelere ulaşmak için kullanmak yasal değildir.

En hızlı Proxy

İpek çok kişi ücretsiz Proxy indirme yollarının yanı sıra en hızlı vekil sunucuya sahip olmak istiyor. Bu sebeple Proxy konusunda araştırma yapanlar arama motorlarına “En hızlı Proxy indir” , “Hızlı Proxy hangisi” konularını yazıyor. Proxy ücretsiz indirme konusunda pek çok site bulunuyor. Daha önce bu sitelerden Proxy indirenlerin yorumlarına göre en hızlı vekil sunucunun hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Proxy siteleri

Proxy yani vekil sunucuyu indirmeniz için pek çok site alternatifi bulunuyor. Arama motoruna Proxy yazdığınızda karşınıza onlarca site çıkacak. Elbette tercihinizi yaparken güvenliğinden emin olduğunuz web sitelerini tercih etmeniz gerekiyor.