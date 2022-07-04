Provokatör Cansu Canan Özgen sordu, ateist İlyas Salman haddini aştı! Cübbeli Ahmet Hoca'ya çirkin hakaret

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Yeşilçam artığı İlyas Salman, Blu TV'de yayınlanan 40 adlı programda Cansu Canan Özgen'in sorularını cevapladı.

Özgen provokatif bir soru ile 2011 yılında Cübbeli Ahmet Hoca ile ateist İlyas Salman arasında yaşanan olayı yeniden gündeme getirdi.

Provokatif soru ile hakarete zemin hazırladı

Cansu Canan Özgen, Salman'a, "Cübbeli Ahmet Hoca ile Antalya’da havaalanında denk düşüyorsunuz. Görevliler minibüsleri karıştırmışlar ve sizi Cübbeli Ahmet Hoca’nın minibüsüne yönlendirmişler… Karşılaşınca, Cübbeli Ahmet’e hakaret ettiğiniz rivayetleri var." dedikten sonra, "Cübbeli Ahmet Hoca, hangi İlyas Salman filmini mutlaka izlemeli?" sorusunu yöneltti.

İlyas Salman'dan çirkin sözler

İlyas Salman, Cübbeli Ahmet Hoca'ya yaptığı çirkin hareketi yeniden anlatarak, "Arabadan inerken söyledim ‘Bir gün Atatürk gelecek tekrar, hepinizin anasını ağlatacak’ dedim ve indim arabadan." dedi.

Salman, Özgen'in film sorusuna da şöyle cevap verdi:

Talihli amele. O bir sınıf filmidir, sosyalist bir filmdir, işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki problemi, ana çelişkiyi anlatır, onu izlesin.

Aydın Doğan medyası kışkırtmıştı

Ateist Salman, Antalya Havalimanı çıkışında Cübbeli Ahmet Hoca ile karşılaşarak, kendisine yakışan çirkin üslubu ile hakaretler savurmuştu. Salman'ın çirkinliği dönemin Aydın Doğan medyasında şöyle servis edilmişti.