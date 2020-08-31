Propolis, güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyor

İSTANBUL (AA) - Gıda Yüksek Mühendisi, propolis uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Brazilian Journal of Pharmacognosy dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmada, propolis özütünün zararlı güneş ışınlarına karşı koruyucu etkinliğinin ispatlandığını belirtti.

BEE'O Propolis açıklamasına göre, bilimsel çalışmalar, propolisin güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Yüksek Mühendisi, propolis uzmanı Samancı, aşırı güneşe maruz kalmanın cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkati çekti.

Olumsuz etkilerden birinin "foto yaşlanma" olduğuna işaret eden Samancı, "Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı doğal antioksidan ve antienflamatuar özellikteki gıdaların tüketilmesi ve güneş koruyuculara dahil edilmesi, son zamanlarda cilt yaşlanmasını geciktirmekle ilgili en çok konuşulan konular arasındadır." ifadesini kullandı.

Tanuğur, propolisin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fenolik ve flavonoid bileşenler açısından zengin olduğu için antioksidan kapasitesi nardan 80 kat daha yüksektir. Bilimsel çalışmalarda, propolisin özütlenmiş damla formunda tüketilmesinin yanında cilt üzerine uygulanması da önerilmektedir. Özellikle antioksidan içeriği oldukça zengin olduğu için güneşin zararlı UV ışınlara karşı koruyucu özellik gösterdiği de bilinmektedir. Krem formülasyonlarında propolisin kullanımı, cilt yaşlanmasını geciktirici ve ciltteki ölü hücreleri arındırıcı etki yaratmaktadır.

Özellikle güneş kremlerinde etkili bir güneş koruyucu olarak bilinen çinko mineralinin yanı sıra propolisin de formülasyona eklenmesi, kremlerin SPF'ini (güneş koruyucu faktör) güçlendiriyor. Ayrıca her ikisi de antibakteriyel ve antifungal etki gösteren mineral çinko ve propolisin beraber kullanımı, kremin antibakteriyel ve antifungal gücünü de arttırmaktadır. Böylece doğal içerikli ve katkı maddesi kullanmadan krem üretmek mümkün olmaktadır. Güneş kremi tercih ederken, propolis, çinko minerali ve doğal bitkisel yağları içeren, paraben ve renklendirici içermeyen formüllerin tercih edilmesi cilt sağlığı açısından da son derece önemli. Cildimiz de kremlerle beslenmektedir. Dolayısıyla kremleri de bir çeşit gıda gibi düşünerek vücudumuza aldığımızı ve bunların da kanımıza karıştığını bilmeliyiz. Bu nedenle özellikle kimyasal güneş filtreleri yerine, mineral çinko ve propolis gibi ciltte bir bariyer oluşturarak doğal olarak zararlı güneş ışınlarına karşı cildi koruyan ürünler kullanılmalı."

Tanuğur, propolisin cilt üzerine etkileri ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara ilişkin, "2019 yılında Brazilian Journal of Pharmacognosy dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmada, yüksek antioksidan ve antienflamatuar etkiye sahip, tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin, cilt için zararlı UVA ve UVB güneş ışınlarına karşın koruyucu özelliği incelendi. İn vitro koşullarda gerçekleştirilen çalışmada, cilt dokusuna propolis özütü uygulandığında, propolisin bir bariyer etkisi yaratarak güneşin zararlı ışınlarını filtre edici özellik gösterdiği tespit edildi. Böylece bu çalışmada, propolis özütünün zararlı güneş ışınlarına karşı koruyucu etkinliği ispatlandı." ifadelerini kullandı.