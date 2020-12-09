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Gündem Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor! "Türkiye'de petrol ve doğal gaz çıkmadığı için çok şanslıyız"
Gündem

Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor! "Türkiye'de petrol ve doğal gaz çıkmadığı için çok şanslıyız"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Mehmet Tezkan, Türkiye'de petrol ve doğal gaz olması halinde ülkeye gelecek para nedeniyle demokrasinin olmayacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:56:00 - 2020-12-09 22:57:30

 Yeniakit.com.tr 

Bu ülkede yıllarca sözde aydın olarak geçinen fakat kendilerini bile aydınlatamayan muhalif gazeteciler, komik duruma düşmeye devam ediyor.

Halk TV'de muhalif televizyoncu Ayşenur Arslan'ın konuğu olan muhalif isim Mehmet Tezkan, "Yayına çıkmadan önce ne içtiniz?" dedirten açıklamalarda bulundu.

Demokrasinin doğal gaz ve petrol olması halinde olmayacağını iddia eden Tezkan, şu komik ifadelerde bulundu:

"Bu ülkenin en büyük şansı ne biliyor musun? Bir petrol çıkmıyor. İki, doğal gaz yok. Bunlar çıksa bunu Avrupa'ya, yurtdışına satarız, paralar gelir. Ne yargı, ne reform isteriz... Ne hukuk olur, ne yabancı yatırımcı gelsin deriz, ne yabancı ihracata önem veririz... Bunlara önem verdiğimiz için, kör topal demokrasimiz ve hukuk sistemimiz var. Onların hiçbirisi ortada kalmaz. İşte Arap ülkeleri, Kuveyt ve Katar gibi... Onları alır satardık, paralar dolardı. Başka bir ülke olurduk."

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