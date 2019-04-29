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Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir

BAE casusunun Silivri’de intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düşerken Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sürat, “Elbette adam öldürüldü! El Cezire’deki akrabalarımın her yere sızabilme ve gerektiğinde casus kılıklı birisini maddi hayattan koparma gücü vardır, bunu bütün dünya bilir” dedi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir

 yeniakit.com.tr  özel haber

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin casusu olduğu tespit edilen iki kişiden birinin, tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği öğrenildi. Sorgularında BAE adına casusluk yaptıklarını kabul eden ajanlardan birinin intihar etmesi, intiharın sebebi hakkında zihinlerde soru işaretlerine yol açarken, akademisyen Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti!

“İntihar demek için intihar diyorlar”

“Benim anneanne tarafım El Cezire denilen Arap yarımadasının Hicaz bölgesinden yani Hz Osman Zinnureyn in doğduğu yaşadığı ve en şerefli hizmetlerden birisini ifa eylediği bölgeden göç etti, Osmanlı padişahları onları Erzurum Ağaver köyüne yerleştirdi” diyen Prof. Dr. Sürat, “Aile burada- kalabalık olduğu için- kalamazdı. İstanbul-Ankara hatta Bursa yoğunluklu olmak üzere Türkiye'nin müreffeh alanlarına yayıldılar. Dolayısıyla ben El Cezire deki akrabalarımın zenginliğini ve bu zenginliği nasıl kullanabildikleri gayet iyi bilirim: casusun  intihar etme  haberinde ‘intihar’ sadece kullanılmış olmak için kullanılmış bir kelime” dedi.

"El Cezire’deki akrabalarımın hayattan koparma gücü vardır!"

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette adam öldürüldü! El Cezire’deki akrabalarımın her yere sızabilme ve gerektiğinde casus kılıklı birisini maddi hayattan koparma gücü vardır, bunu bütün dünya bilir. Maddi hayattan koparma elbette öldürmek fiilinin karşılığı. Kim öldürmüştür casus ajan ya da işte o atmosferde hizmet veren birisini, mesaj kimedir? Mesaj topraklarında yaşadığımız bu ülkenin en tepesinedir, başkan çok meşgulse onun sözcüsü de uyuyorsa yapacak bir şey yok. Uyanıksa zaten mesajı almıştır ve gereğinin yapılması için yetkililere ulaşır.”

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
  1. Erzurum
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. İstanbul
  6. ajan
  7. intihar

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