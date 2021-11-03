Prof. Şenol'un sapkın zihni! 'İşimizde biraz tanrıcılık oynamak var'

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Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşa korku pompalama misyonunu üstlenip iktidarı ve Sağlık Bakanlığı'nı hedef alanlardan Prof. Dr. Esin Şenol, Armağan Çağlayan'ın "Hekimlerin gerçekten 'tanrı' sendromu var mıdır? Kendinizde bunu görür müsünüz?" sorusuna verdiği cevapla "sapkın" zihnini ortaya koydu.

Kendini dev aynasında görüyor

"Bu kibir olarak anlaşılmasın. Hekimlik aslında çok değişik bir meslek." diyen Prof. Şenol, "Benim bir günlük mesaimde yaşadığım şeyleri duymak bile sizi bir ay kötü yapacakken, ben bir günde insanın başına gelebilecek bütün dertleri, bütün çaresizlikleri görüyorum. Tüm bunları görüp üzerimdeki gömleğimi çıkartarak normal hayatıma dönüyorum." ifadelerini kullandı.

'İşimizde birazcık tanrıcılık oynamak var'

Esin Şenol, sözlerinin devamında skandal ifadeler kullandı:

"Mesleğimizde teknik olarak bir koruma mekanizması var. O koruma mekanizması size şunu söylüyor: Çok büyük birşey yapıyorsun. Bir kurtarma fantezisi yani. İster istemez var. Yoksa o işi zaten yapamazsınız. Dolayısıyla işimizde birazcık tanrıcılık oynamak var. Ben bunun da bir sakıncasının olmadığını düşünüyorum. Zaman içinde kuşaktan kuşağa geçerken bu da normalleşecek."