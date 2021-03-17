Prof. Saraçoğlu 'Yeni keşfedildi' deyip açıkladı! Kokladığınız anda virüsü yok ediyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, korona virüse karşı korunmak için düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi. Sabah gazetesinden Kısmet Zeynep Akbaş’ın haberine göre Saraçoğlu, "Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede beslenme birinci derecede rol oynuyor. Korona virüsün insan vücuduna girişi için üç kapı var. Bunlardan bir tanesi göz elinizi yüzünüze, gözünüze götürmediğiniz sürece bir problem yok. İkinci kapı; burun, üçüncü kapı ise ağız" dedi.

"Gargara yapabilir veya burnunuza damlatabilirsiniz"

Korona virüs testi pozitif çıkanların burun ve boğazında virüs bulunuyor." diyen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Kişi hiçbir belirti hissetmiyorsa 'Virüs daha demir atmamış!' diyebiliriz. Yani virüs henüz akciğerlere inmemiş demektir. Virüs akciğerlere indiğinde akciğerde bulunan enzimlere tutunup enfeksiyon başlatıyor. İşte virüsün burundan akciğerlere inmesini engellemenin yolu etkisi kanıtlanmış olan adaçayı ve ebegümeciden geçiyor. Adaçayı ve ebegümeci ile gargara yapabilir veya burnunuza damlatabilirsiniz. Böylelikle birinci derece ağız ve burundaki virüsü yok etmiş olursunuz.”



Lavantanın bütün virüslere karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu şöyle devam etti:

"Sadece korona virüse karşı değil bütün hastalıklara neden olan virüslere karşı bir avuç lavantayı alıp, kaynar suyun içine atın, daha sonra onu salonda masanın ortasına koyun ve akşam yatağa gitmeden yatak odanızda da bunu bırakırsanız, antiviral etkisi yaratarak ortamdaki virüsleri yok etmiş oluyorsunuz."



"Adaçayı, lavanta ve kekik antiviraldir. Uçucu yağları olan bu bitkilerin ayrı ayrı çayını içebilirsiniz. Bu bitkilerin içinde pentenil gruplar yer alıyor. Bunlar yeni keşfedildi. Beş halkalı uçucu yağlar yani esansiyel yağları kokladığınızda aynı şekilde burundaki virüsü yok ediyorsunuz."



Koronavirüs geçirenlerin en büyük sorunu tat ve koku kaybı. Tat ve koku kaybına çare olan besinleri sıralayan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Koku kaybı için en etkili bitki üzerlik tohumudur. Üzerlik tohumunu bir yemek kaşığı kaynayan suyun içine atıp kokladığınızda koku alma reseptörlerini aktive ediyor. Tat kaybı içinse en etkili bitki karabaş otudur. Karabaş çayı içerek tat reseptörlerini aktive edebilirsiniz." dedi.