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Aktüel Prof. Nevzat Tarhan, Melisa K.'nın intiharını değerlendirdi
Aktüel

Prof. Nevzat Tarhan, Melisa K.'nın intiharını değerlendirdi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendisini tabancayla vurarak intihar eden 15 yaşındaki Melisa K.'nın yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:08:00 -
Prof. Nevzat Tarhan, Melisa K.'nın intiharını değerlendirdi

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde babasının beylik silahıyla kendisini öldüren 15 yaşındaki Melisa K.'nın intiharını değerlendirdi.

'15 - 25 yaş arası riskli'

İntiharların en sık 15 - 25 yaş aralığında yaşandığına dikkat çeken Prof. Tarhan, "Melisa'nın intihar öncesindeki söylemlerine baktığımı zaman bir kararsızlığı var. İntihar etmek istemiyor. İntiharının en büyük sebebi ise yaşadığı yalnızlık duygusu." dedi.

'Anne ve babalar ergenlik döneminde çok özenli olmalı'

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın bir Hadis-i Şerifine dikkat çeken Prof. Tarhan, "Peygamberimiz (SAV) , 'Bluğ çağı deliliğin bir şubesidir' buyurmuştur. Ergenlik dönemindeki çocukların anne ve babaları çok hassas davranmalı. İyi bir çocuk yetiştirmek iyi bir iş insanı olmaktan çok daha önemlidir." dedi.

'Feminist söylemlerle bunu engelleyemeyiz'

"Günümüzde kadına yönelik şiddeti değil, güçlünün güçsüze şiddetini yaşıyoruz." diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile bireylerinin eğitilmesi noktasında alınması gereken önlemleri de anlatırken, K-Pop adlı müzik kültürünün gençlere etkisine değindi.

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