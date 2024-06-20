Prof. Erbaş'tan teşekkür mesajı! En disiplinli hac organizasyonu kategorisinde Türkiye birinci

Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni”nde, hacılarına verdiği hizmet ve proje çeşitliliğine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığımız 100’ü aşkın ülke arasından “En Disiplinli Hac Organizasyonu” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü." dedi.

"Böylelikle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak son 2 yıl içerisinde üçüncü defa birincilik ödülüne layık görülmüş olduk." ifadesini kullanan Prof. Erbaş, mesajına şöyle devam etti:

"Bu vesile ile yaptığımız tüm bu çalışmalara emek veren başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyor, ödül vesilesiyle kendilerini tebrik ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Duyufurrahman'a en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah."

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