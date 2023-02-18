Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Oraya beton dökmeyin!'

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 büyüklüğüdeki depremler sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, artçılar depremler de etkisini göstermeye devam ediyor.

Deprem Bilimci Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur" ifadelerini kullandı.