Prof. Dr. Müftüoğlu uyardı! Sakın yüzüstü yatmayın

Yüzüstü yatmanın erken yaşlanma ve beynin dinlenememesine kadar pek çok sorunu beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Müftüoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Uyku uzmanları beynin gece saatlerinde/uykuda aktifleşen “Glio lenfatik temizleme sistemi”nin en iyi ve verimli şekilde “sağ yan yatış pozisyonunda” çalıştığını söylüyor. Bu verimlilik yani beynin toksinlerden arındırılması süreci, sol yan yatışta da sağ yan kadar olmasa da fena işlemiyor. Ama eğer yüzüstü yatışı tercih ederseniz beyindeki bu son derece önemli “gece temizliği/arınma/detoksifikasyon” faaliyeti neredeyse durma noktasına gelebiliyor.

Neticede de ertesi gün yorgunluğu, kafa karışıklığı, odaklanma güçlüğü hatta “beyin sisi” ve benzeri problemler dahi ortaya çıkabiliyor. Bitmedi! Yüzüstü yatmak sadece beyin temizliğini engellediği için değil, yüzdeki kırışıklıkları arttırdığı için de sizi daha yaşlı ve yorgun gösterebiliyor. Zira yüzüstü yatmak yüzdeki deriye daha çok yük bindirerek cildi daha erken ve daha hızlı kırıştırıyor."