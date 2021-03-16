Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan kendisini hedef alanlara: En büyük makam Resulullah'ın (SAV) izinden gitmektir

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Önce Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Yağmur Duası ile alay etmesine tepki gösterdiği için hedef alındı. Ardından İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın hadsiz beddualarına maruz kaldı. Son olarak da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 'Konuşmasını doğru bulmuyorum. Herkes işini yapmalı' ifadeleri ile hedefe kondu. Özlem Zengin'in makamını kendine zırh olarak kullanan Habertürk yazarı Kübra Par ise haddi aşma sınırlarını daha da zorlayarak AK Parti iktidarına, 'Alın bu hadsiz imamı görevden' diye talimat verdi.

'Sözlerim kişilere değil'

Boynukalın, 'Boynun devrilsin' şeklinde beddua edene de kendisini acımasızca linç edenlere de yine İslam'ın hükümleri ile cevap verdi. Yaptığı son paylaşımında kişilerle değil, kalıplaşmış zihinlerle mücadele ettiğini söyledi:



"Sözlerim kimsenin şahsına değil, 'Sen imamsın, namazını kıldır, başka bir şey söylemeye hakkın yok' zihniyetine karşıdır. Evet, Mü'minler kardeştir; ama birbirlerinin hukukunu korumalı ve birbirlerine saygı göstermelidir."

Prof. Boynukalın, Mü'minlerin kardeş olduğunu hatırlattıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın Kitabını ve Resûlü'nün sözlerini dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bundan başka da bir amacım yok. En büyük makamın Resulullah'ın yolundan gitmek olduğuna inanıyorum. O'nun bildirdiği, öğrettiği ve yaşayıp yaşattığı güzel hayata talibim."



