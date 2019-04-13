Prof. Dr. Hasan Köni: İddiaların kökeni bir istihbarat operasyonu

Prof. Dr. Hasan Köni, İtalya ve Fransa'nın gündemindeki sözde 'Ermeni Soykırımı' tasarılarının perde arkasını anlattı. 24 TV ekranlarında gazeteci Selim Atalay'ın konuğu olan Köni 'Ermeni iddialarının kökeni bir istihbarat operasyonudur' açıklamasında bulundu.

Star Gazetesi yazarı Selim Atalay'ın moderatörlüğünü yaptığı Küresel Oyun programına katılan Prof. Dr. Hasan Köni 24 TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hasan Köni, İtalya, Fransa ve ABD'nin eş zamanlı olarak harekete geçmesi ile birlikte gündeme gelen sözde 'Ermeni Soykırımı' iddiaları hakkında kamuoyunda bilinmeyen gerçekleri dile getirdi.

"Bize bir hediye"

Sözde "Ermeni Soykırımı" söylemlerinin Batı'da uzun yıllardır sık sık gündeme gelerek Türkiye aleyhinde kullanılmasının tarihsel arka planını anlatan Köni, "Bu bize Rus istihbaratının bir hediyesidir." dedi.

Sovyetler Birliği'nin NATO'nun zayıf olduğunu göstermek için ASALA'ya "Türk elçileri NATO ülkelerinde vurun" talimatı verdiğini aktaran Köni, Rus istihbaratının uzun süre Ermeni lobisini kullandığını ifade etti.

Köni, Ermenistan'ın Karabağ'a saldırısı ve Azerbaycan'la yaşadıkları çatışmalalardaki Rusya'nın rolüne dikkat çekerek "Nuremberg mahkemelerinde soykırım sözleşmesinin nasıl geliştiğini bilen Ruslardı" diye konuştu.