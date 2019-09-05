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Prof. Dr. Çomaklı: “Olgunlaşma Enstitüsüne destek vereceğiz”

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Hayat Boyu Öğrenme Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:18
Prof. Dr. Çomaklı: “Olgunlaşma Enstitüsüne destek vereceğiz”

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Hayat Boyu Öğrenme Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, eğitimin kadim yuvası Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Nezir Gül, Rektör Çomaklı’ya eğitim ve öğretime verdiği güçlü katkıdan dolayı teşekkür etti.


Erzurum ve çevresinin kendine has bir kültür yapısı olduğuna dikkat çeken M. Nezir Gül, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından olan Olgunlaşma Enstitülerinin 23.’sünün Erzurum’da açılacağını söyledi.


Erzurum’un tarihi okullarından Şair Nefi Ortaokulu binasında hizmete girecek olan Olgunlaşma Enstitüsü tanıtımının 12 Ekim’de yapılacağını söyleyen Gül, enstitü hakkında bilgi verdi.


M. Nezir Gül: “Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında açılan kız sanayi mekteplerinden günümüze uzanan olgunlaşma enstitüleri, kültürümüzü yaşatma ve geleceğe aktarma konusunda önemli misyona sahip. Olgunlaşma enstitüleri geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan ve el sanatlarının yaşatılmasına önemli katkılar sağlayan yaygın eğitim kurumlarıdır. Enstitülerimizin bulunduğu illerde eğitim vermekte olan üniversitelerimizden de çeşitli konularda istifade ediyoruz. Şimdi de Erzurum’un kadim eğitim yuvası olan Atatürk Üniversitesi ile de çalışmalar yapmak istiyoruz. Akademisyenlerimiz ile öğrencilerimizi buluşturabilirsek bu konuda önemli bir adım atmış olacağız” ifadelerini kullandı.


Gücümüzü Toplumun Hizmetinde Kullanıyoruz


Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde kültürel ve sanatsal anlamda önemli çalışmalar yapan akademisyenlerin bulunduğunu söyledi. Olgunlaşma Enstitüsü hayata geçirildiği zaman Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu belirten Rektör Çomaklı, bölgenin yetişmiş en büyük gücünü toplumun hizmetinde kullanmanın önemine vurgu yaptı.


Prof. Dr. Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çeşitli konularda iş birliği protokollerinin bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Gelişmiş insan kaynağı ve teknolojik alt yapısıyla bölgemize faydalı bir kurum olan üniversitemiz, gerçekleştirdiği Üniversite-STK toplantılarıyla sahaya inmiş durumda. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla bu ülkenin gençlerine sahip çıkmamız lazım. Elimizdeki imkanları bu doğrultuda kullanabiliriz. Genç nesillerin bilinçlendirilmesi konusunda kamu ve özel kurumların birlikte hareket etmesi gerekir. Bu konuda üniversite olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.


Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:18
  1. sanat
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