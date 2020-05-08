Prof. Dr. Çoksüer: "Türkiye Korona virüs mücadelesinde bütün dünyaya örnek oldu"

Bir televizyon kanalına konuk olan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “Ülkemizin korona virüs ile mücadelesindeki başarının sırrı, erken önlem almak, sağlık sisteminin ileri düzeyde olması ve devlet yetkililerimizin büyük özverisiyle oldu. Bu mücadele ile ülkemizde virüs etkinliği azalmaya başladı” dedi.

Kadın Hastalıkları, Tüp bebek ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, katıldığı bir televizyon programında dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de büyük bir emek sonucu düşüş eğilimine girdiğini söyledi. Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesi ve başarısının hem Dünya Sağlık Örgütü hem de tüm dünyada taktirle karşılandığının altını çizen Prof. Dr. Çoksüer, “Ülkemizin korona virüs ile mücadelesindeki başarının sırrı, erken önlem almak ve sağlık sisteminin ileri düzeyde olması ve devlet yetkililerimizin büyük özverisi ve mücadelesi ile ülkemizde virüs etkinliği azalmaya başladı. Türkiye’nin başarısı kesinlikle tesadüfi değil, hiçbir başarı tesadüf değildir. Dünyanın birçok ülkesinde başta ABD’de ve Avrupa’da bu salgınla mücadele de başarısız olmuş, Türkiye’de ise salgınla mücadelesinde örnek ülkelerden biri oldu. Ülkemizin salgınla mücadele stratejimizin başarısını tüm dünya gördü ve büyük bir taktirle karşıladık. Bugün devletimiz Avrupa’da çöken sağlık sisteminde destek olmak için birçok tıbbi malzeme gönderdi ve yapılan testlerle gönderilen sağlık malzemelerimiz hepsi onaylandı. Türkiye’nin salgınla mücadelesi, başarısını göstermesi açısından çok önemli. Bu başarı tüm dünya tarafından da görüldü. Vaka sayıları ölüm oranları ve iyileşen hasta sayılarına bakıldığında Türkiye’de salgın daha kontrollü ve daha az hasarlı bir seyir izlemekte. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın emeklerinin boşa gitmemesi için, evde kalmak, maske kullanmak, eldiven takmak ve sosyal izolasyona uymak gibi kurallara konsantre olalım. Bunlara uyarsak normalleşme dönemi çok çok yakın. Bu nedenle lütfen gevşemeyelim, kurallara uyalım. Türkiye’nin salgınla mücadelesinde başarının sırrı, Sağlık Bakanlığının müthiş özverili çabası, hastane olanakları ve buralarda sağlanan hizmetler ile buralardaki malzeme yeterliliği idi. Alınan tedbirler ve atılan adımlarla bu konuların hiç birinde ciddi bir sıkıntı yaşanmadan bütün dünyaya örnek oldu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından taktirle karşılandı. Ülkemiz devlet millet olarak bu salgınla büyük bir sınav verdiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.