Prof. Dr. Celal Şengör'ün cep telefonu yokmuş!

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Habertürk TV canlı yayınında, üniversitedeki bir kız öğrencisi ile ilgili ahlak dışı anısını kahkahalarla anlatan Prof. Dr. Celal Şengör cep telefonu kullanmadığını iddia etti.

Bir sosyal mecrada kendisi yüzünden birbirine küfür edenleri okuyup yerlere yattığını anlatan Prof. Şengör, "Benim hayattaki en büyük zevk aldığım şeylerden biri, pazartesi günleri onu okuyorum. Yahu yerlere yatıyorum gülmekten. En komiği de benim için birbirlerine küfür ediyorlar. Yani yerlere yatıyorum gülmekten." dedi.

Prof. Şengör, sözlerinin devamında cep telefonu kullanmadığını söyledi:

Ya benim cep telefonum yok. Hiç olmadı. Ne sosyal medya hesabım vardır, ne cep telefonum vardır.

Ahlaksızlığını böyle anlatmıştı!

Celal Şengör, üniversitedeki ahlak dışı hareketine ilişkin Fatih Altaylı'ya şu ifadeleri kullanmıştı:

Okuma odasında bir kız gördüm. İnanılmaz güzel bacakları var. Dedim buna bir de yakından bakayım. Gideceğim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.