Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük provokasyon: Amedspor Bayrağı köprüye asıldı!

TFF 1. Lig’i 2'nci bitirdiği halde kurallar gereği Süper Lig’e yükselen Amedspor’un bayrağı köprüye asıldı. Kamuoyunda terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamamasıyla bilinen ve her fırsatta milli hassasiyetleri yaralayan Amedspor bayrağının İstanbul Boğazı’nda dalgalandırılması vicdanları sızlattı.

Geçmişte Türkiye’nin şehit acılarıyla yandığı dönemlerde dahi saygısızca kutlamalar yapmaktan çekinmeyen söz konusu kulübe böyle bir hak tanınması, vatansever yığınların tepkisini çekti.

Türkiye şehitlerinin acısını yaşarken, “Bizimkilerin keyfi yerinde” paylaşımı yaparak vatandaşların sinir uçlarıyla oynayan kulübün bayrağını Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asmak, “Bu provokasyona kim, ne amaçla göz yumdu?” sorularını da beraberinde getirdi!..

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün onayıyla gerçekleştiği öğrenilen ve iki gün boyunca köprüde kalacağı belirtilen bu uygulama, sosyal medyada da infiale yol açtı.

Vatandaşlar, milli birlik ve beraberliği baltalayan, terör seviciliğiyle sık sık gündeme gelen bir yapının sembollerinin İstanbul’un kalbinde dalgalandırılmasına sert tepki göstererek yetkilileri bu yanlıştan dönmeye davet etti.

Amedspor Türkiye’de spora ve kamu vicdanına defalarca yara açtı. Geçmişte futbolcuları yeşil sahaya gizlice kesici alet sokarak rakip takım sporcularını jiletle yaraladı, eski oyuncuları Deniz Naki terör propagandası ve organize suç örgütü üyeliklerinden mahkumiyetler aldı. Son dönemde de TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından taraftarlarının çıkardığı ağır saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle defalarca rekor para cezalarına ve iç sahada seyircisiz oynama yaptırımlarına çarptırılan bu yapı, adeta bir spor kulübü gibi değil provokasyon merkezi gibi çalışıyor. Türkiye’de futbolun marka değerini düşüren, tribünleri adeta savaş alanına çeviren ve spor ahlakından zerre nasibini almamış olan bu organizasyonun, bunca vukuata ve eyleme rağmen bugüne kadar kapatılmaması bile toplumda büyük bir tepki ve hayal kırıklığına neden olurken, bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi milli bir anıta asılması vicdanları sızlattı.