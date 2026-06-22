Trump ‘İsrail beceremedi, görevi Şara’ya vereceğim’ demişti! Şara: Yanlış anlaşıldı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Lübnan merkezli El-Meşhed televizyonuna röportaj verdi. Eş-Şara, Lübnan ve Suriye arasındaki ortak geçmişe ve Lübnan içindeki siyasi tıkanıklığa değinerek, Hizbullah'ın statüsü ve Lübnan devlet yapısı üzerindeki etkisini eleştirdi. Şara, "Dünyada devlet iradesi dışında hareket eden silahlı güçlere sahip ülkelerin kalkınması ve gelişmesi zordur. Hizbullah’ın Lübnan içinde kendisine bir yer bulması ve Lübnan’ın çıkarlarının diğer tüm çıkarların üzerinde tutulması gerekiyor" dedi.

LÜBNAN’A MÜDAHALE DÜŞÜNMÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Hiçbir işi bina bombalamadan yapamıyorlar. İsrail bu işi beceremiyor. Suriye Hizbullah'ı kontrol altında tutmayı daha iyi yapabilir. Bu görevi Şara’ya vermeyi düşünüyorum” açıklaması sorulan eş-Şara, "ABD Başkanı Trump, Lübnan’da yaşananlardan rahatsızlığını dile getirdi ancak açıklamaları yanlış anlaşıldı. Trump’ın açıklamaları, sanki Suriye güçleri yarın sabah Lübnan’a girecekmiş gibi yorumlandı" ifadelerini kullandı. Suriye’nin Lübnan’a müdahale etme ihtimalini reddeden eş-Şara, Suriye’nin Lübnan’ın devlet kurumları aracılığıyla olumlu bir rol oynayabileceğini belirtti.

Hizbullah’ın savaş ve barış kararlarında Lübnan devletinin yetkisini aştığını aktaran eş-Şara, "Hizbullah meselesinin çözülmesini ve Lübnan’ın ayakta kalmasını istiyoruz. Bu doğrultuda herkesle görüşmeye hazırız. Hizbullah’ın da dahil olduğu geçmişteki olaylar nedeniyle Suriyelilerin büyük bir yarası hala tazedir. Lübnan’daki herhangi bir bileşenin kaybı, tüm bölgenin kaybı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ANLAMSIZ SAVAŞLARIN KAZANANI OLMAZ

Suriye’nin iç dinamikleri, ekonomik hedefleri ve küresel aktörlerle olan temaslarına da değinen eş-Şara, "Lübnan’daki savaşı durdurmak için Fransa Cumhurbaşkanı ile farklı bir yaklaşım önerdik. Bizim vizyonumuz Lübnan devletini yeniden desteklemek, kurumlarını güçlendirmek ve herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulmaktır. Diğer yandan, büyük engeller aşılmış olsa da Suriye modelini değerlendirmek için henüz erken. Ancak veriler, Suriye’nin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Suriye’nin yolu ekonomik kalkınmadır ve bu tercihimizden vazgeçmeyeceğiz. Gerçek bir barışın sağlanabilmesi için uygun şartların oluşması gerekir. Anlamsız savaşlarda kazanan olmaz, tüm taraflar kaybeder. İran-İsrail Savaşı’nda önemli olan, çatışmaların şu an durmuş olmasıdır. Eğer bir savaşa girmek isteseydik bunu açıkça söyleyecek kadar cesaretimiz vardır" dedi.