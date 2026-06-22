Önce penaltı kaçırdı, sonra rekor kırdı! Messi’den Dünya Kupası’nda tarihi gece
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 Dünya Kupası J Grubu’nda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan maçta Lionel Messi tarihe geçti. 9. dakikada penaltıdan yararlanamayan Messi, 38. dakikada attığı golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla sahaya çıkan Lionel Messi, Avusturya karşılaşmasında futbol tarihine geçen bir rekora imza attı. Maçın henüz 9. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Arjantinli futbolcu, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu. Messi, 38. dakikada sahneye çıkarak Arjantin’i 1-0 öne geçirdi ve Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi unvanını aldı.
Mbappe rekor takibini sürdürüyor
Messi’nin tarihi başarısının ardından gözler aktif futbolcular arasındaki diğer isimlere çevrildi. Kylian Mbappe, 15 maçta attığı 14 golle Messi’yi takip eden isimler arasında yer alıyor.
39 yaşındaki Messi’nin kariyerinin son Dünya Kupası’nı oynadığı düşünülürken, 27 yaşındaki Mbappe’nin önünde bu rekoru zorlayabilecek birden fazla turnuva bulunuyor.
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