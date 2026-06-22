O ülkede kırmızı alarm verildi! Termometreler 40 dereceye dayanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere Meteoroloji Ofisi, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcakların etkili olacağını duyurdu.
İngiltere, bu hafta etkisini artıracak aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarma geçti.
Önlem alın tavsiyesi
İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra, İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını açıkladı. Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ile Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşması, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşması öngörülüyor. Met Office, ülkede son derece az görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkabilmek için her türlü önlemin alınması tavsiyesinde bulundu.