Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

Birkaç saat içinde yaklaşık 70 bin kez paylaşılan ve binlerce beğeni alan, birbirinden ilginç yüzlerce yorum yapılan paylaşımın ardından Gebze Beylikbağı Spor ikinci bir paylaşım yaparak kaleci antrenörü Yunus Türlü’nün kim olduğunu, sporculuk ve teknik adamlık geçmişini paylaştı. Kulüp yaptığı o paylaşımda; "Kalede sadece tecrübesiyle değil, karakteri ve disipliniyle de örnek olan kaleci antrenörümüz Yunus Türlü, yılların birikimini genç sporcularımıza aktarmaya devam ediyor. Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen, antrenörlük kariyerinde ise sayısız sporcunun gelişimine katkı sağlayan kaleci antrenörümüz; bilgi, tecrübe ve özverisiyle Beylikbağı Spor ailesinin önemli değerlerinden biridir. Sahadaki liderliği, çalışma disiplini ve sporcularımız üzerindeki olumlu etkisiyle camiamızda iz bırakan hocamıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.