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Spor
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Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

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Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren amatör lig takımlarından Beylikbağı Spor’un 62 yaşındaki kaleci antrenörü transferi, sosyal medyada ‘kaleci transferi’ olarak algılanınca ortalık karıştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım bir günde 2 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

#1
Foto - Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

Gebze Beylikbağı Spor Kulübü sosyal medya hesabından bir yıllık anlaşma yaptıkları kaleci antrenörünü duyurdu. Daha önce birçok kulüpte kaleci antrenörlüğü yapan 62 yaşındaki Yunus Türlü ile sözleşme imzalayan kulüp anlaşmayı, "Aramıza hoş geldin Yunus Türlü" başlığıyla paylaştı. Beylikbağı Spor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda teknik ekibimize katılan değerli kaleci antrenörümüz Yunus Türlü'ye hoş geldin diyoruz. Sahadaki bilgi birikimi, tecrübesi ve futbola olan katkılarıyla kulübümüze önemli değer katacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Beylikbağı Spor ailesi olarak birlikte nice başarılara imza atmak temennisiyle, aramıza hoş geldin" denildi.

#2
Foto - Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

Bu paylaşım kısa sürede 2 milyonu aşan görüntülenme aldı, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Gösterilen ilginin ve paylaşımın nedeni ise açıklama metninin okunmaması ve kaleci antrenörünün oyuncu sanılması oldu. Kaleci antrenörünün kulübe kaleci olarak imza attığını sananların paylaşımın altına yazdığı birbirinden ilginç ve esprili yorumlar ise sosyal medyada günün konusu oldu. Yanlış anlaşılma üzerine yapılan yorumlara tepki gösteren karşı yorumlar da yazıldı.

#3
Foto - Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

Birkaç saat içinde yaklaşık 70 bin kez paylaşılan ve binlerce beğeni alan, birbirinden ilginç yüzlerce yorum yapılan paylaşımın ardından Gebze Beylikbağı Spor ikinci bir paylaşım yaparak kaleci antrenörü Yunus Türlü’nün kim olduğunu, sporculuk ve teknik adamlık geçmişini paylaştı. Kulüp yaptığı o paylaşımda; "Kalede sadece tecrübesiyle değil, karakteri ve disipliniyle de örnek olan kaleci antrenörümüz Yunus Türlü, yılların birikimini genç sporcularımıza aktarmaya devam ediyor. Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen, antrenörlük kariyerinde ise sayısız sporcunun gelişimine katkı sağlayan kaleci antrenörümüz; bilgi, tecrübe ve özverisiyle Beylikbağı Spor ailesinin önemli değerlerinden biridir. Sahadaki liderliği, çalışma disiplini ve sporcularımız üzerindeki olumlu etkisiyle camiamızda iz bırakan hocamıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı

Kaleci antrenörü Yunus Türlü ise kısa süre içerisinde kendisine gösterilen ilgiyle alakalı olarak, "Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. İnanmadım. Çok ilginç yorumlar da yapılmış. Ne diyeceğimi şaşırdım. Kaleci transferi sanmışlar. Bu işin şaşkınlığı içindeyim. Herkes arıyor. Telefonlara bakmaktan yorumlara bakamıyorum ki. İnsanlar her türlü değerlendirmişler. İnsanlar eğlenmek için de bahane etmişler. Yine de ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yıllarca efsane kaleciydim. Ardından antrenörlüğe başladım. ‘Sana ihtiyacımız var’ dediler, geldim” dedi.

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