Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar
Mübarek Muharrem ayı etkinlikleri kapmasında Irak’ın dört bir yanında geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi, Kerbela kentindeki Hz. Hüseyin Türbesi ile Hz. Abbas Türbesi ve Bağdat’ın Sadr bölgesindeki Sıddıka Tahire Camii’nde düzenlenen programlarda Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişi dualarla anıldı. Omuzunda su testisi ile Kerbela’da susuz bırakılanlara temsili olarak su taşıyan katılımcılar dikkat çekti.