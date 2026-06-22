  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın başına bela! Trump ailesi haftalardır protesto ediliyor Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü! Bodrum'da sıcak saatler! Sahil Güvenlik harekete geçti Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı Dünya Kupası Elemeleri mesaisi başladı! 12 Dev Adam sahaya indi Neredeyse her evde var! Yargıtay noktayı koydu: Komşunun rızası yoksa yapamazsın! Yapan hem söker hem ceza öder…
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Mübarek Muharrem ayı etkinlikleri kapmasında Irak’ın dört bir yanında geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi, Kerbela kentindeki Hz. Hüseyin Türbesi ile Hz. Abbas Türbesi ve Bağdat’ın Sadr bölgesindeki Sıddıka Tahire Camii’nde düzenlenen programlarda Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişi dualarla anıldı. Omuzunda su testisi ile Kerbela’da susuz bırakılanlara temsili olarak su taşıyan katılımcılar dikkat çekti.

#1
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Irak’ın Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi’nde düzenlenen matem töreni büyük katılımla gerçekleştirildi.

#2
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Kerbela’da şehit edilen Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişi dualarla anıldı. Törene katılanlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

#3
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

En büyük kalabalık ise Kerbela kentindeki Hz. Hüseyin Türbesi’nde gerçekleşti.

#4
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Törende geleneksel kıyafetler ile matem simgesi olan siyah giysiler giyen katılımcılar, Kerbela’da şehit edilen Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişiyi gözyaşlarıyla andı.

#5
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Katılımcılar omuzlarında testi ise temsili olarak Hz. Hüseyin ile beraberindekilere su taşıdı.

#6
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Etkinliklerin bir diğer önemli mekanı ise Kerbela kentindeki Hz. Abbas Türbesi oldu.

#7
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Törende, çoğunlukla matem simgesi olan siyah giysiler giyen katılımcılar, Kerbela’da şehit edilen Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişiyi andı.

#8
Foto - Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar

Başkent Bağdat’ın Sadr bölgesindeki Sıddıka Tahire Camii’nde düzenlenen matem törenine de binlerce kişi katıldı. Binlerce kişi hep bir ağızdan Kerbela’da şehit edilen Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi için edilen dualara gözyaşlarıyla eşlik anıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü
Yerel

2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü

Mardin Kızıltepe'de 2 yaşındaki Muhammed B., 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret içerikli sözlere tepki gösterdi... ..
Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…
Gündem

Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Rusya'nın Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus'un lideri Lukaşenko'nun ülkenin en güzel kadınlarından kendine "harem" kurduğu orta..
Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı
Gündem

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

Ekrem İmamoğlu'nun trolü olduğu iddia edilen Nasuh Bektaş’ın “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” paylaşımı tartışma yaratt..
Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Gündem

Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sinsi küresel oyunları bozmak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmek adına Mısır'ın başkenti Kahire'de peş pe..
Katil Netanyahu kılıf hazırladı! "Gelecekteki düşüşe zemin hazırlıyoruz"
Dünya

Katil Netanyahu kılıf hazırladı! "Gelecekteki düşüşe zemin hazırlıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarla Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu. Net..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23