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Gündem İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu
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İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu

Yeniakit Publisher
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İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yaptıktan sonra uçağına binmek için otelden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Polonyalı turist, ormanda asılı halde ölü bulundu.

Kemer’deki Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele konaklayan 44 yaşındaki Polonya vatandaşı Grzegorz Stefan Krzywania'nın, 17 Haziran'da otelden ayrıldıktan sonra uçağa binmesi gerekirken uçuşa katılmadığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

İhbar üzerine güvenlik güçlerince şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelendi, ilçedeki hastaneler kontrol edildi, taksi duraklarında araştırma yapıldı ve bölgedeki konaklama tesislerinin kayıtları gözden geçirildi. Ayrıca sahil kesiminde de arama faaliyetleri yürütüldü.

İSTİHBARAT EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Şahsa ulaşılamaması üzerine istihbarat timleri ve JASAT ekipleri de devreye girdi. 22 Haziran'da Göynük'teki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler aranan Polonyalı’nın ana yoldan yaklaşık 200 metre içeride bir ağaca bel çantası vasıtasıyla kendini asarak intihar ettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden turistin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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