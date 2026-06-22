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Gündem Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! İniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
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Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! İniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

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Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! İniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, SunExpress hava yolu şirketine ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımında hasar meydana geldiği belirtildi.

 

Açıklamada, "Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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