  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1 milyonu aştı! Ankara'da AK Parti'ye üyelik yağmuru Bilal Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi’nde konuştu: İnsanlığa yapılacak en büyük hizmet budur! CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü yatak odasını basına gösterdi! “Neden yapıldığını anlayamadığımız bir acayip oda” Vance’den siyonistleri çıldırtan açıklama: İran'la nihai anlaşma sağlanacak ‘Nur’suz İngiliz’den Siyonist güzellemesi! Yahudiler bu dünyaya nur saçmaya gönderilmiş Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi! Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi! Haftada 240 milyon dolar, ayda 1 milyar dolar ihracat Üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük provokasyon: Amedspor Bayrağı köprüye asıldı!
Gündem Trump’tan dünyaya ilan! Tahran hizaya geldi, nükleer denetimleri "uzun bir süre" kabul edecek!
Gündem

Trump’tan dünyaya ilan! Tahran hizaya geldi, nükleer denetimleri "uzun bir süre" kabul edecek!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan dünyaya ilan! Tahran hizaya geldi, nükleer denetimleri "uzun bir süre" kabul edecek!

İsviçre’nin göz kamaştıran kasabası Bürgenstock’ta Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen tarihi İslamabad Mutabakatı müzakereleri tüm hızıyla sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan küresel dengeleri sarsacak dev bir açıklama geldi. Siyonist lobilerin ve savaş çığırtkanlarının masayı devirmek ve barış umutlarını baltalamak için ortaya attığı kara propagandaları boşa çıkaran Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirme programını tamamen bitirecek tarihi bir geri adım attığını tüm dünyaya ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin "uzun bir süre boyunca" kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerde yer alan nükleer silah geliştirme konusuna yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." ifadesine yer verdi.

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.

İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.

İran Milli Futbol Takımı, soyunma odasında ABD’ye mesaj bıraktı
İran Milli Futbol Takımı, soyunma odasında ABD’ye mesaj bıraktı

Spor

İran Milli Futbol Takımı, soyunma odasında ABD’ye mesaj bıraktı

Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar
Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar

Avrupa

Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar

Türkiye’yi gömeceğim derken bakın ne yaptı!’ "ABD gayet iyi, okul paralı, sağlık paralı…"
Türkiye’yi gömeceğim derken bakın ne yaptı!’ “ABD gayet iyi, okul paralı, sağlık paralı…”

Gündem

Türkiye’yi gömeceğim derken bakın ne yaptı!’ “ABD gayet iyi, okul paralı, sağlık paralı…”

ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni
ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni

Ekonomi

ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

The

Ne hizasi Abd veistirakcileri Türkiye ye karsi yeni timur hanligi kuruyorlar Ayetullahlar yok artik devrimmuhafizlarinin baslari yeni timur devletinin kuruculari oldular
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23