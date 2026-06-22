Trump’tan dünyaya ilan! Tahran hizaya geldi, nükleer denetimleri "uzun bir süre" kabul edecek!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İsviçre’nin göz kamaştıran kasabası Bürgenstock’ta Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen tarihi İslamabad Mutabakatı müzakereleri tüm hızıyla sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan küresel dengeleri sarsacak dev bir açıklama geldi. Siyonist lobilerin ve savaş çığırtkanlarının masayı devirmek ve barış umutlarını baltalamak için ortaya attığı kara propagandaları boşa çıkaran Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirme programını tamamen bitirecek tarihi bir geri adım attığını tüm dünyaya ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin "uzun bir süre boyunca" kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerde yer alan nükleer silah geliştirme konusuna yönelik açıklamada bulundu.
ABD Başkanı açıklamasında, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." ifadesine yer verdi.
ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.
İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.