Trump’tan dünyaya ilan! Tahran hizaya geldi, nükleer denetimleri "uzun bir süre" kabul edecek!

İsviçre’nin göz kamaştıran kasabası Bürgenstock’ta Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen tarihi İslamabad Mutabakatı müzakereleri tüm hızıyla sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan küresel dengeleri sarsacak dev bir açıklama geldi. Siyonist lobilerin ve savaş çığırtkanlarının masayı devirmek ve barış umutlarını baltalamak için ortaya attığı kara propagandaları boşa çıkaran Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirme programını tamamen bitirecek tarihi bir geri adım attığını tüm dünyaya ilan etti.