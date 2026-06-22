Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kökü duvarın altından geçen bir ağaç, otoparkta park halinde bulunan bir SUV aracın üzerine devrildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kökü duvarın altından geçen bir ağaç, otoparkta park halinde bulunan bir SUV aracın üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testereler kullanarak ağacı parçalara ayırdı ve aracın üzerinden kaldırdı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üzerine ağaç devrilen araç hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kökü iki otoparkı ayıran duvarın altından bulunan ağaç, park hakindeki bir SUV aracın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı küçülterek, halat yardımıyla aracın üzerinden aldı. Araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi
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