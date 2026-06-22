  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın başına bela! Trump ailesi haftalardır protesto ediliyor Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı Sosyal medya yıkıldı! 62 yaşındaki ‘kaleci transferi’ Kocaeli’yi karıştırdı Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü! Bodrum'da sıcak saatler! Sahil Güvenlik harekete geçti Irak’ta Muharrem ayı etkinlikleri: Hz. Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 kişiye su taşıdılar Türkiye dostu Katar ve Suriye düşman kıskandırdı Dünya Kupası Elemeleri mesaisi başladı! 12 Dev Adam sahaya indi Neredeyse her evde var! Yargıtay noktayı koydu: Komşunun rızası yoksa yapamazsın! Yapan hem söker hem ceza öder…
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kökü duvarın altından geçen bir ağaç, otoparkta park halinde bulunan bir SUV aracın üzerine devrildi.

#1
Foto - Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testereler kullanarak ağacı parçalara ayırdı ve aracın üzerinden kaldırdı.

#2
Foto - Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üzerine ağaç devrilen araç hasar gördü.

#3
Foto - Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kökü iki otoparkı ayıran duvarın altından bulunan ağaç, park hakindeki bir SUV aracın üzerine devrildi.

#4
Foto - Kayseri’de otoparkta korkutan olay! Devrilen dev ağaç lüks aracın üzerine çöktü!

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı küçülterek, halat yardımıyla aracın üzerinden aldı. Araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü
Yerel

2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü

Mardin Kızıltepe'de 2 yaşındaki Muhammed B., 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret içerikli sözlere tepki gösterdi... ..
Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…
Gündem

Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Rusya'nın Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus'un lideri Lukaşenko'nun ülkenin en güzel kadınlarından kendine "harem" kurduğu orta..
Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı
Gündem

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

Ekrem İmamoğlu'nun trolü olduğu iddia edilen Nasuh Bektaş’ın “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” paylaşımı tartışma yaratt..
Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Gündem

Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sinsi küresel oyunları bozmak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmek adına Mısır'ın başkenti Kahire'de peş pe..
Katil Netanyahu kılıf hazırladı! "Gelecekteki düşüşe zemin hazırlıyoruz"
Dünya

Katil Netanyahu kılıf hazırladı! "Gelecekteki düşüşe zemin hazırlıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarla Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu. Net..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23