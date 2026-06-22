Dünya Kupası Elemeleri mesaisi başladı! 12 Dev Adam sahaya indi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi ilk çalışmasını İstanbul’da gerçekleştirdi.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi ilk çalışmasını İstanbul’da gerçekleştirdi.
12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri için mesaiye başladı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da takip etti.
Milliler, Antalya’ya hareket edecek ve çalışmalarına burada devam edecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ile ve 6 Temmuz Pazartesi günü gruptaki son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
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