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Gündem Prof. Dr. Bengi Başer şimdi de 'gıda' provokasyonuna başladı! 'Utanma arlanma yok'
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer şimdi de 'gıda' provokasyonuna başladı! 'Utanma arlanma yok'

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, şimdi de "ekonomi" üzerinden provokasyon peşinde koşmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:07:00 - 2021-11-20 17:24:25
Prof. Dr. Bengi Başer şimdi de 'gıda' provokasyonuna başladı! 'Utanma arlanma yok'

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadeleye, "korku" pompalamaktan başka faydası olmayan Prof. Dr. Bengi Başer, şimdi de ekonomi üzerinden felaket senaryoları çizmeye başladı.

'Şeker ve yağ satışına kota'

Prof. Başer, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ın, "Elinde kısıtlı miktarda şeker ve yağ olan perakendeci, tüm tüketicilere ulaşmak için kısıtlı satış yöntemi kullanıyor." iddiasını alıntıladığı Twitter paylaşımında, şu yorumu yaptı:

"Kısacası şeker ve yağ satışına kotanın başladığı bir ülkede yaşıyoruz artık."

Barlas: Utanma arlanma falan yok

Bengi Başer'in paylaşımına tepki gözteren gazeteci Cemil Barlas, Başer'in pandemi sürecindeki çıkışlarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Utanma arlanma falan yok. İnsanlar eve tıkılsın diye uğraşan sanki başkasıydı."

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