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Gündem Prof. Boynukalın Özdil ve Akman'a dua ile cevap verdi: Allah sizi ıslah eylesin
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Prof. Boynukalın Özdil ve Akman'a dua ile cevap verdi: Allah sizi ıslah eylesin

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendisini hedef alan Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ile Cüneyt Akman'a dua ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:39:00 -
Prof. Boynukalın Özdil ve Akman'a dua ile cevap verdi: Allah sizi ıslah eylesin

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde milyonlarca Müslümanın yaptığı Yağmur Duası ile alay eden Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile Cüneyt Akman, kendilerine tepki gösteren Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef aldı. Özdil ve Akman'ın bu akılalamaz hareketine cevap veren Prof. Boynukalın, "Benim sözlerim Yılmaz Özdil veya Cüneyt Akman'ın şahıslarıyla ilgili değildir." dedi ve ekledi: "Sözlerim İslam'la alay etmenin hükmüyle ilgilidir. Eğer bu şahıslar bizim böyle bir kastımız yoktu diyorlarsa o zaman Türkiye'nin bütün camilerinde cuma namazından sonra dua edildiği bir günde namaz ve duayla ilgili konuşurken daha dikkatli olmalılar. Namaz ve dua gibi dinin sembolleri kimsenin hafife alabileceği şeyler değildir. Dini değerleri hafife alırsanız doğal olarak tepki görürsünüz. Tepki görmek istemiyorsanız dine, duaya saygılı olun."

'Sözcü Gazetesi meseleyi çarpıtmış'

"Dua ile alay ettiğiniz için Allah'a tövbe edin." çağrısında bulunan Prof. Boynukalın, "Sonra sıra hak helalliği ve ıslah dualarına gelir. Allah size hidayet versin ve ıslah etsin." dedi. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşet haberine dikkat çeken Prof. Boynukalın, "Sözcü Gazetesi ve Yılmaz Özdil meseleyi çarpıtmış. Siyaset yaptığımızı söylemişler. Allah akıl, fikir versin. Koca koca adamlar, ama vermemiş Mabud neylesin Mahmud. Birincisi dua siyasi bir mesele değildir. Bütün camilerde milyonlarca Müslüman ve biz sadece Allah'a dua ettik." diye konuştu.

'Doğruları söylemeye devam edeceğiz'

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisine eziyet edenlere karşı 'Allahım! Kavmimi hidayet eyle. Onlara doğru yolu göster. Zira onlar bilmiyor.' diye dua eden, ama tebliği hiç terk etmeyen bir Peygamber'in ümmetiyiz. Allah'ın salat ve selamı o kutlu Peygamber'in ve izinden gidenlerin üzerine olsun. Müslümanları rencide eden herkese karşı vazifemizi yapmaya; yılmadan, usanmadan İslam'ın hükümlerini anlatmaya, tebliğ etmeye devam edeceğiz. Maksadımız Allah'ın rızasını elde etmektir. Bizim için önemli olan İslam'dır. İslâmî değerlerdir. Herkes için hidayet dileriz."

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Yorumlar

Deniz hamdi

Adam dedik dansöz çıktı
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Anlamaz ki

Eşşeklere dua edilmez ama adam iyi adammış yine
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