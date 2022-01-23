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Gündem Prof. Aydın'dan 'sanat' diyerek milli-manevi değerlere hakaret edenleri utandıracak tanım!
Gündem

Prof. Aydın'dan 'sanat' diyerek milli-manevi değerlere hakaret edenleri utandıracak tanım!

Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, sanat ve bilime ilişkin açıklamalarda bulundu. "Sanat tevazuyu gerektirir." diyen Prof. Aydın, "Beni bilim adamı yapan Kur'an-ı Kerimdir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:06:00 - 2022-01-23 23:16:46

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, "sanat" adı altında milli-manevi değerlere hakaret edenleri utandıracak açıklamalarda bulundu.

"Sanat tevazuyu gerektirir." diyen Prof. Aydın, "Beni bilim adamı yapan Kur'an-ı Kerimdir. Kur'an'a inandıkça, okudukça bilim adamı oldum. Bilim adamı oldukça Kur'an'ı okudum." ifadelerini kullandı.

Prof. Aydın, şöyle devam etti:

Hani Biruni der ki, 'Bilimle uğraşmama sebep, Bakara suresinin 191. ayetidir.' Doğrudur, ben de Kur'an'ın hepsidir diyorum. Çünkü, Kur'an'ı okuyup da bilime bigane kalmak mümkün değil.

Kur'an'ı her okuduğumda yeni bir şey çıkıyor karşıma. Aa diyorum, ben bu ayeti hiç okumamış gibiyim. Sanki daha yeni okuyormuşum gibi. Geçen Hac suresinin 37. ayetini okudum. 'İzafiyet Teorisi'ni anlatıyordu. Kitabımız bin 400 sene önce geldi. Onun için Kur'an'ı Kerim'i okudukça bilime yöneldim.

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