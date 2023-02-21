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Yerel Prof. Ahmet Ercan’dan korkutan Hatay uyarısı! 'Bu depremler...'
Yerel

Prof. Ahmet Ercan’dan korkutan Hatay uyarısı! 'Bu depremler...'

Hatay'ı vuran ve 3 dakika arayla meydana gelen 6.4, 5.8 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Övgün Ahmet Ercan çok ciddi uyarılarda bulundu. Ercan, "Depremler 250 kilometre yarıçaplı alanda olacak. Büyüklüğü 6,7-6,8’e kadar varır, bunlar yıkıcı olacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:41:00 -
Prof. Ahmet Ercan’dan korkutan Hatay uyarısı! 'Bu depremler...'

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yara alan Hatay’ı vuran ve 3 dakika arayla meydana gelen 6.4, 5.8 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrası tv100 ekranlarına özel açıklamalarda bulunan Prof. Övgün Ahmet Ercan çok ciddi uyarılarda bulundu.

Ercan, “Depremler 250 kilometre yarıçaplı alanda olacak. Büyüklüğü 6,7-6,8’e kadar varır, bunlar yıkıcı olacak” ifadelerini kullandı.

HATAY’DA AKŞAM SAATLERİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş’taki depremlerin etkilediği Hatay’da akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi.

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da binaların yıkıldığı belirtildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tv100’e özel değerlendirmelerde bulundu.

‘EN AZ 15-20 GÜN SÜRECEK’

Hatay’daki depremin ardından bölgedeki artçıların devam edeceğini ifade eden Ahmet Ercan, “6,4’lük depremin artçı depremleri en az 15-20 gün sürecek. Bu depremin de artçıları olacak. Yani depremin içinde deprem görüyoruz şu anda.

Türkiye ilkleri yaşıyor şu anda dolayısıyla burada yeni depremler olacak. Bu artçı depremler 250 kilometre yarıçaplı alanda olacak. Büyüklüğü 6,7-6,8’e kadar varır, bunlar yıkıcı olacak” dedi.

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Yorumlar

ramses

GÜNEYE ARAP YARIMADASINA TARAFINA DOĞRU İNİYOR GİBİ KİŞİSEL GÖRÜŞÜM.KESİNLİKLŞE DEVLETTTEN İZİN ALMADAN DEPREM DURULANA KADAR EVE GİRMEYİN İZİNSİZ.
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